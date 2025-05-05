“Özgür Özel’e Saldıran Şahsın Görüntüleri”

İSTANBUL’DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene katılan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Ancak, Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nden çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli bir kişinin fiziksel saldırısına maruz kaldı.

TAKİP EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, 66 yaşında olduğu ve tören öncesinde Özgür Özel’i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Törenden sonra, saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar, canlı yayın kameralarına yansıdı.

DİKKAT ÇEKİCİ HAREKETLER

Saldırgan, Özel’in basın mensuplarına yapmış olduğu açıklama sırasında arkadan geldiği, Özgür ve yanındakilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Ayrıca, Özel salona girdikten sonra dışarıda bekleyen saldırganın, protokol çıkışının önündeki banklarda oturduğu ve dikkat çekici hareketler yaptığı tespit edildi.

BEKLEYİŞİNE DEVAM ETTİ

Saldırganın, burada bekleyişine devam ettiği, bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak, kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada da beklemeye devam ettiği belirlendi. Tören sonrasında, saldırganın protokol çıkışında beklediği görüldü.