Özgür Özel’e Saldırı Gerçekleşti!

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMALAR

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gerçekleştirilen saldırıda saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini belirtirken, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu, burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Saldırganın emniyette ifadesinin henüz alınmadığı bildirildi.

İLK İFADESİNE ULAŞIM

CNN TÜRK, CHP lideri Özgür Özel’e yapılan saldırganın ilk ifadesine ulaştı. Saldırganın ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım,” dediği öğrenildi.

TEHDİTLERİ KABUL EDİYORUZ

Özel, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı… Bir süredir tehditler alıyoruz. Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum,” ifadelerini kullandı. Özel, saldırının arkasındaki amacı sorgularken, “Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok,” dedi.

SAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili “Soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir,” açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN DUYURU

İçişleri Bakanlığı, saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında bilgi vererek, “S.T. isimli şahsın; 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir,” dedi. Ayrıca Tengioğlu’nun sabıka kaydı olduğu ve 2020 yılında şartlı tahliye edildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN GEÇMİŞ OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğini belirttiğini aktardı.

AK PARTİ’DEN KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, saldırıyı lanetlediklerini söyleyerek, “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek,” açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınayarak, “S.T. adlı kişi gözaltına alındı,” dedikten sonra, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırının gereken cezayı alacağını belirtti.

Bahçeli: PROVOKASYON DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şiddete karşı olduklarını vurgulayarak, “Provokasyon düşündürücüdür,” ifadesini kullandı.

DEM PARTİ: BARış VE DAYANIŞMA DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ AÇIK BİR PROVOKASYON

DEM Parti, Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınarken, bunun “barış ve dayanışma değerlerine yapılmış bir provokasyon” olduğunu ve bu tür girişimlerin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

ADALAT BAKANI: ÇOKLU TUTUMLA ŞİDDETE GEÇİT VERİLMEMELİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz,” diyerek, hemen adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

TBMM BAŞKANI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Saldırı asla kabul edilemez,” dedi ve olayın failleri hakkında adli sürecin titizlikle yürütüleceğini dile getirdi.

DERVİŞOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.