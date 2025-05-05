Özgür Özel’e Saldırı: Kuklacıyı Araştırın!

YUMRUKLU SALDIRI VE ARKASINDAKİ BAĞLANTILAR

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 Mayıs 2025’te, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında uğradığı yumruklu saldırı hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı. Selvi, saldırının arkasındaki bağlantıların araştırılması gerektiğini öne sürdü.

SALDIRGAN VE AZMETTİRENLER

Selvi, yazısında “Önemli olan o yumruğu atan şahıs değil, onu yumruk atmaya azmettirenlerdir. Onun arkasındaki parmaktır. Kukla değil, kuklacıya bakmak lazım” ifadesini kullanarak, saldırgan S.T.’nin (66) yalnız hareket etmediğini ima etti. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre S.T., 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 2020’de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Selvi, saldırının kişisel bir husumetten veya anlık öfkeden kaynaklanmadığını, siyasi bir amaca hizmet ettiğini savundu.

OLAYIN POLİTİK SİNYALİ

Selvi, saldırının siyasi ortamı germek ve kaos oluşturmak amacıyla planlandığını öne sürdü. “CHP liderine yapılan saldırı ile siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri belli” diyen Selvi, olayın derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Selvi, Özgür Özel’e yönelik daha önce de operasyonlar düzenlendiğini öne sürdü. Örneğin, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili asılsız iddiaların CHP içindeki güç mücadelelerinden kaynaklandığını ifade etti.