Özgür Özel’e Saldırı Şaşırttı! Gözaltı Sürüyor

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SİRRı SÜREYYA ÖNDER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir yumruklu saldırı yapıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi Selçuk Tengioğlu (66) gözaltına alındı. Olay sonrası, şüpheli Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü ve sorgulaması Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

ŞÜPHELİ 16 YIL CEZAEVİNDE KALDI, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgulanan Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ifadesinde olayı önceden planlamadığını, anlık bir karar verdiğini belirttiği ortaya çıktı. Soruşturmanın sonucunda Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürmekten dolayı 16 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı.

FARKLI İŞLERDE ÇALIŞTI, YAKINDA ALANYA’YA GİDECEKTI

Şüphelinin geçmişte marangozluk ve boyacılık gibi çeşitli işlerde çalıştığı belirlendi, son dönemde ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. İfadesinde, sezonun açılması nedeniyle Alanya’ya çalışmak için gitmeyi planladığı ifade edildi.

TÖRENİ KATILMAK İÇİN GELDİ

Selçuk Tengioğlu’nun sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak üzere AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na gittiği kaydedildi. Şüpheli, cenazeye katıldığı sırada Özgür Özel’i gördüğünde anlık olarak karar verdiğini belirtti. “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” dedi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Savcılık, şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresini bir gün daha uzattı. Sorgulama işlemleri aralıksız şekilde devam ediyor. Olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.