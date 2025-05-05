Özgür Özel’e Saldırı Şaşırttı! İfadesi Açıklandı

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SONRASI TÖRENDE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yumruklu bir saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs Selçuk Tengioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen saldırganın sorgulaması Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

GEÇMİŞİ VE PSİKOLOJİK TEDAVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve 1 gün ek gözetim izni alınan Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ifadesinde olayın önceden planlanmadığını, ani bir karar verdiğini belirttiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürmesi nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi aldığı tespit edildi.

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ VE NİYETİ

Şüphelinin daha önce boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı, son dönemde ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı belirlendi. Tengioğlu’nun, olayın meydana gelmemesi durumunda yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini ifade ettiği belirtildi.

KAHVALTIDAN SONRA CENAZE TÖRENİNE GİTTİ

Olay günü sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldi. Şüphelinin, “Özgür Özel’i bir anda görünce anlık olarak karar verdim” ifadesini verdiği öğrenildi. Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini, sürekli dışarıda beklediğini belirterek, “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” dediği aktarılıyor.

SORGULAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Savcılık, şüphelinin gözaltı süresini 1 gün daha uzattı. Olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.