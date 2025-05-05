Özgür Özel’e Saldırı Soruşturmasında Gelişme

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeler meydana geliyor. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı pansiyonun sahibinin de gözaltına alındığı bilgisi alındı. Tengioğlu’nun Beyoğlu’ndaki konakladığı otel görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerde, Tengioğlu’nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer alıyor.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, Özgür Özel’e gerçekleştirdiği yumruklu saldırı sonrasında gözaltına alınmasının ardından verdiği ilk ifadede, programı öğrenip kaldığı otelden çıktığını söylediği belirtiliyor. Tengioğlu ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” dedi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi.

GEÇMİŞTE CİNAYETTEN HAPİS YATMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun, poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve anlık bir karar verdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sonucunda, Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

İŞ GEÇMİŞİ YAPILAN ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ

Zanlının, geçmişte boyacılık, marangozluk gibi işlerde çalıştığı, son zamanlarda ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Tengioğlu’nun ifadesinde, sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtiliyor.

KAHVALTI VE CENAZE TÖRENİ

Şüpheli, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için Taksim Meydanı’na geldiğini ifade etti. Olay günü AKM’nin içine girmediğini ve sürekli dışarıda olduğunu belirten Tengioğlu, Özgür Özel’in yanına geldiğinde, “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım.” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ İSTEKLER

Soruşturma çerçevesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor talep edildi.