“Özgür Özel’e Saldırıyla İlgili Gözaltı”

SON GELİŞMELER YAŞANIYOR

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen anma töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı pansiyonun sahibinin de gözaltına alındığı bildirildi. Tengioğlu’nun konakladığı oteldeki görüntüler de elde edildi. Bu görüntülerde, Tengioğlu’nun kahvaltı yaparken, ardından çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar yer alıyor.

İLK İFADELER BELİRLENİYOR

Yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, ilk ifadesinde programı öğrendiği için kaldığı otelden çıktığını belirtti. Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’e yapılan saldırıya dair yürütülen soruşturmada, şüphelinin gözaltı süresinin bir gün uzatıldığını açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir.” denildi.

GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Selçuk Tengioğlu’nun, polisteki sorgusunda olayın planlı olmadığını ve ani bir karar verdiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, Tengioğlu’nun geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl cezaevinde kaldığı ve Adana’da psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Ayrıca, şüphelinin geçmişte marangozluk ve boyacılık yaptığı, son dönemde ise Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

OLAY GÜNÜKİ HAREKETLERİ

Şüphelinin ifadesinde, sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’ye geldiği belirtildi. Olay günü AKM’ye girmeden, sürekli dışarıda durduğunu ifade eden Tengioğlu, Özgür Özel’in yakınına geldiğini fark ettiğinde, “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım.” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’ndan (MASAK) rapor talep edildi. Soruşturmanın detayları ve elde edilen yeni bilgiler takip ediliyor.