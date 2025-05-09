“Özgür Özel’e Yılmaz Özdil’den Tepki”

CHP GENEL BAŞKANI’NA YAPILAN SALDIRI ÜZERİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR

5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kalabalık içinde tokatlı bir saldırıya uğradı. Kalabalıktaki Selçuk Tengioğlu isimli bir kişi, Özel’i hedef alarak yüzüne tokat attı. Saldırgan, “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. Olay sonrasında, güvenlik önlemlerine karşı kamuoyunda eleştiriler gündeme gelirken, konuyla ilgili önemli bir yorum muhalif gazeteci Yılmaz Özdil’den geldi.

Yılmaz Özdil, “armut gibi geziyor” diyerek, saldırıya uğrayan Özgür Özel’in yeterli güvenlik önlemi almadığına dikkat çekti. Bu sözleriyle toplumda büyük tepki topladı.

ÖZEL’DEN SÖZCÜ TV’YE TEPKİ

Özgür Özel, bu olayın ardından katıldığı Sözcü TV canlı yayınında Özdil’in ifadelerine karşı bir tepki göstermeyen kanal yönetimine sert sözlerle yüklendi. Özel, “Sana o ‘geri vites’ sözlerini yedirirler” diyerek şu şekilde devam etti: “Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar. O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.”

Kanal sunucusu İpek Özbey ile yaşadığı gerilimde Sözcü TV hakkında eleştirilerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı: “Diyor ki bir daha elini boş yollamayın. Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun.. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım.”

ÖZDİL’DEN CEVAP: AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL

Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Yılmaz Özdil ise, “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani.”