Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile Görüşecek

CHP’DE İSTANBUL ARAŞTIRMASI

Belediyelerinin yolsuzluklarıyla gündeme gelen CHP, gözlerini İstanbul İl Kongresi ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan iptal davasına çevirdi. Bu süreçte, partisinin 102. kuruluş yılını kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Beykoz’dan gelen bir istifa haberle birlikte yeni bir şok yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun istifasıyla AK Parti’ye geçmesi, Özel için sarsıcı bir durum oluşturdu. Şimdi de Beykoz’da aynı tehlikeyle karşı karşıya.

BEYKOZ’DAN İSTİFA HABERİ

Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bugün partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürzel’in istifasıyla birlikte, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar kulisleri hareketlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL ZİYARETİ YAPACAK

Gürzel’in istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İstanbul’a geri döneceği öğrenildi. Özel’in, İstanbul’da kalacağı süre boyunca Ekrem İmamoğlu ile de bir görüşme yapması planlanıyor.

15 EYLÜL’DE GÖZLER DAVADA

Öte yandan 15 Eylül’deki kurultay davasına dair beklentiler yükseliyor. Özgür Özel’in koltuğunun tehlikeye girmesi söz konusu. Eğer 15 Eylül’de Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesini sağlayacak olan kurultay seçimini yok sayacak bir ‘mutlak butlan’ kararı çıkarsa, Kılıçdaroğlu muhalefet gücünü arttırmaya hazırlanıyor. Ayrıca, bu tür bir karar çıkması durumunda Özgür Özel’in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz olacağı iddiaları gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimler, şimdiden ‘ihraç listelerini’ hazırlamaya başladı.