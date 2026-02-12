Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar neticesinde, görevinden affını talep eden Yılmaz Tunç’un boşalttığı Adalet Bakanlığı koltuğuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bu gelişmenin hemen ardından muhalefet cephesinde büyük bir dikkat odaklandı.

ANKARA’DAN SİLİVRİ’YE YOLCULUK

Bugün Ankara’da Deniz Baykal anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanması üzerine çeşitli açıklamalarda bulundu ve tehdit içerikli ifadelerde bulundu. Özel, bu açıklamalarının ardından İstanbul’a geçerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Görüşmelerinin ardından, Özel cezaevi yerleşkesinden ayrıldı.