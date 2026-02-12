Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de Ziyaret Etti

ozgur-ozel-ekrem-imamoglu-nu-silivri-de-ziyaret-etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar neticesinde, görevinden affını talep eden Yılmaz Tunç’un boşalttığı Adalet Bakanlığı koltuğuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bu gelişmenin hemen ardından muhalefet cephesinde büyük bir dikkat odaklandı.

ANKARA’DAN SİLİVRİ’YE YOLCULUK

Bugün Ankara’da Deniz Baykal anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanması üzerine çeşitli açıklamalarda bulundu ve tehdit içerikli ifadelerde bulundu. Özel, bu açıklamalarının ardından İstanbul’a geçerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Görüşmelerinin ardından, Özel cezaevi yerleşkesinden ayrıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.