Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

TUTUKLU ADAYLA GÖRÜŞME

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi’nde bir araya geldi. Bu ziyaret, hem parti hem de kamuoyu açısından dikkat çeken bir mesaj niteliği taşıyor.

Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta açılan bir soruşturma nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklanması, kamuoyunda önemli bir yankı uyandırarak özellikle muhalefet cephesinden sert tepkiler alınmasına neden oldu.

GÖRÜŞME DETAYLARI

CHP Genel Merkezi’nden gelen bilgilere göre, Özgür Özel, cezaevi yönetimiyle kısa bir iletişim kurduktan sonra İmamoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretin, İmamoğlu’nun adaylık süreci ve parti içi stratejilerle ilgili fikir alışverişi amacı taşımış olabileceği düşünülüyor.

AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Özel’in cezaevinden çıkışının ardından basın mensuplarıyla açıklama yapması bekleniyor. kamuoyunun merakla beklediği konular ise şunlar: İmamoğlu’nun tutukluluk süreci nasıl şekillenecek? CHP’nin seçim stratejisi bu süreçten nasıl etkilenecek?