Özgür Özel, Erdoğan’a 75 Bin Tazminat

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TAZMİNAT KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022’de gerçekleştirdiği konuşma dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Özel, bu kararı, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı bir basın toplantısında duyurdu.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI SUÇLAMASI

Açıklamasında, Özel, Erdoğan’ı “yargı bağımsızlığını yok etmekle” suçladı. Bu ifade, partisi ve kendisi için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Yapılan bu açıklama, kamuoyunda geniş bir yankı buldu.