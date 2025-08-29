Özgür Özel: Erdoğan Başkanlığında Filistin’e Gidelim

MÜHALEFET PARTİLERİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLADI

Muhalefet partilerinin talebi ile Meclis, olağanüstü bir şekilde toplandı. Gazze’deki İsrail saldırıları, soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları üzerine bilgi paylaşımı amacıyla yapılan Genel Kurul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güncel durumu aktardı. Muhalefet liderlerinin de yer aldığı oturumda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Özel, Gazze’de yaşanan olaylar için hükümetin yeterli adımlar atmadığını savunarak önerilerini sundu.

ÖZGÜR ÖZEL FİLİSTİN’E DESTEK ZİYARETİ TEKLİF ETTİ

Özel, tüm muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin’e destek ziyareti gerçekleştirmesi önerisinde bulundu. Özgür Özel, “Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?” dedi.

MECLİS’İN ÇALIŞMALARA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

Bunun yanı sıra, Meclis’in çalışmalara devam etmesi ve tatile girmemesi için bir önerge vermeyi planladıklarını belirten Özgür Özel, Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif etti. “Var mısınız?” diye soran Özel, ayrıca Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği destekten dolayı kınamayı da önerdi. Bu hususu da gündeme getirerek, “Var mısınız?” ifadelerini kullandı.