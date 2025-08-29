Özgür Özel: Erdoğan İle Filistin’e Gidelim

MUHALEFET PARTİLERİ MECLİS’TE TOPLANDI

Muhalefet partilerinin isteği üzerine Meclis, olağanüstü toplandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları hakkında bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen Genel Kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevcut durumu aktardı. Bu oturumda muhalefet liderlerinin de söz hakkı bulundu.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

Kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hükümeti Gazze’de meydana gelen olaylara karşı yeterli girişimlerde bulunmamakla eleştirdi. Özel, muhalefet liderleri ile birlikte hükümete bazı önerilerde bulundu. “Erdoğan başkanlığında Filistin’e gidelim” diyen Özel, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?”

ÖNERİLERİ SIRALADI

Özel, Meclis’in çalışmalarına devam etmesi ve tatile girmemesi için bir önerge vereceklerini belirtti. Ayrıca, Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını da teklif etti. “Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya ‘savaş kahramanı’ dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?” diyerek diğer muhalefet liderlerinin desteğini istedi.