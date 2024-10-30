“Özgür Özel Fener Alayında Katıldı”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da düzenlenen fener alayına Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte katıldı. Gazetecilere konuşan Özel, Ankara’daki kutlamalar sırasında Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yakından deneyimlediğini ve bu coşkuyu memleketi Manisa’da da görmekten büyük bir sevinç duyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DEN TERÖRE KARŞI EN GÜÇLÜ CEVAP

Özel, Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunun tüm yurtta teröre karşı en kuvvetli cevabı oluşturduğunu belirtti. “İki gün önce bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum. ‘Terör bizi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en güzel cevap, bu bayrama yüksek bir katılımdır.” diyerek devam eden Özel, Anıtkabir’e ulaşan kalabalıkların kendisini gururlandırdığını dile getirdi. Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ve asla teröre ya da korkuya teslim olmayacaklarını vurguladı.

GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı’na geçerek, burada Fazıl Say ve Serenad Bağcan’ın sahne alacağı etkinlikte yer alan Özel, Manisalıları selamladı. Geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısında 5 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, “‘Mitingler iptal edilsin, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin’ denildiğinde, ‘Hayır, aksine, inadına yapacağız ve kutlayacağız.’ dedim. Türkiye’nin dışarıdaki düşmanları ve Atatürk’ün emanetine sahip çıkmayan cumhuriyet düşmanları da bu mesajı almalı.” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Özgür Özel, Fazıl Say ve Serenad Bağcan’ın gerçekleştirdiği konseri izledi.