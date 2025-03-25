Özgür Özel, Hakaretlere Sert Tepki Gösterdi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane’de izinsiz gerçekleştirilen gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve aile üyelerine yönelik edilen hakaretlere karşı sert bir duruş sergiledi. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasetin düzgün bir dil kullanılarak yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Özel, hakaret ve küfrün asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

DEMOKRATİK İTİRAZ KRİZİ

Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karşı yapılan protestolarda, bazı kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine ağır hakaretler yöneltti. Özgür Özel, bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya üzerinden şunları söyledi: “Haklı Tepkiyi Değersizleştirmeyin.” Özel, bu tür hakaretlerin halkın demokratik itirazını gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu küfür edenlerle, Saraçhane’de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın” şeklindeki açıklamasıyla, birkaç kişinin terbiyesizliğinin genelleştirilerek halkın haklı tepkisinin değersizleştirilmesine karşı çıktığını vurguladı. Özel’in bu mesajı dikkatleri üzerine çekti.