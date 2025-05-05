Özgür Özel, “Halkla Arama Girmeyin” Dedi

ÖZEL’İN GÜVENLİK TALİMATLARI

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrasında yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Öztürk, Özel’in korumalarına “Halkla arama girmeyin” şeklinde bir talimat verdiğini ve bunun saldırı anında güvenlik zafiyetine neden olduğunu belirtti.

KORUMALARA GETİRİLEN ENGELLER

Yazısında, Özel’in korumalara halkla arasına mesafe koymamaları yönünde ısrarcı talimatlar verdiğini vurgulayan Öztürk, korumaların, genel başkanın önünde bir koridor oluşturmasının engellendiğini ifade etti. Öztürk, “Genel Başkan, ‘Aman halkla aramıza girmeyin’ diye uyarıyor. İşte bu engellemelerin ardından sağından, solundan genel başkana yaklaşan, sanki partiliymiş gibi gözüken kişiler saldırı için harekete geçiyor” dedi.

OLAYIN ARKA PLANI

İçişleri Bakanlığı, saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğunu, 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve 2020’de şartlı tahliye ile serbest kaldığını açıkladı. Saldırgan, gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle sinirli olduğunu ve saldırı niyetinin olay anında oluştuğunu savundu.