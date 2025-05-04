Özgür Özel’in Ailesine Tehdit Mesajları

CHP GENEL BAŞKANI’NA YAPILAN SALDIRI VE TEHDİTLER

Saldırının ardından sosyal medyada tehditler yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıdan sonra, bir sosyal medya hesabında hem Özgür Özel’e hem de kızı İpek Özel’e yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresi de ifşa edilirken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” şeklinde ifadeler kullanıldı.

SALDIRGANIN AÇIKLAMALARI

Başka bir paylaşımda ise saldırgan olduğu belirtilen bir kişi, Selçuk Tengioğlu ismini verdi. “Kardeşimin eline sağlık” ifadeleriyle birlikte, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklindeki tehditlerle dolu mesajlar paylaştı.

SALDIRININ DETAYLARI

Ne olmuştu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katılmak üzere AKM çıkışında bir saldırıya uğradı. Saldırganın, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı gerçekleştiren kişinin durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eliyle vuran 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından sabıkası mevcuttur. Müebbet hapis cezası almış S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalmıştır.”