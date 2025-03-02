Özgür Özel’in İddiaları DMM Tarafından Yalanlandı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı’da PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile devlet adına 4 kişilik bir heyet tarafından sürdürülen görüşmelerin bir yılı aşkın süredir devam ettiğini öne sürdü. Özel, bu süreçte 20’den fazla hukukçunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde çalıştığını ve Erdoğan’ın bu görüşmeler hakkında sürekli bilgilendirildiğini iddia etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YANIT

Bu iddialara yanıt veren Cumhurbashkanlıgı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. DMM, Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısını hatırlatarak, “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri ve yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.” iddialarının kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada ayrıca, “Öcalan’ın ‘silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı’ karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir.” ifadesi kullanıldı. “Terörsüz Türkiye’ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir.” denildi.