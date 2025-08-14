Gündem

Özgür Özel’in İddiası Soruşturma Başlattı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB soruşturmasında rüşvet” iddiasına ilişkin soruşturma süreci başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Başsavcılık, resmi açıklamasında şu sözlere yer verdi: “14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasının tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.”

