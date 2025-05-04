Özgür Özel’in Kızı Tehdit Edildi

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ TEHDİTLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırı sonrası sosyal medya platformunda yeni bir hesap açıldı. Bu hesapta, Özgür Özel ve kızı hakkında tehdit mesajları paylaşıldı. Mesajlar arasında, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” gibi ifadeler yer aldı. Paylaştıkları tehditler arasında, İpek Özel’in ev adresi de açıkça belirtildi. Bir başka paylaşımda ise saldırgan olduğunu iddia eden Selçuk Tengioğlu isimli kişi, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak”, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklinde tehditlerde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TAKİPTEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanların sanal devriyeler tarafından takip edildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” diyerek sürecin takip edileceğini belirtti.

OLAYIN GÜNDEME GELİŞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda töreninin ardından AKM çıkışında saldırıya maruz kaldı. Saldırganın, daha önceden çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu bilgisi elde edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu, burada işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyette ifade alma süreci sürdüğü belirtildi.

SAKİN TENGİOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı düzenleyen 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eliyle vuran S.T. adlı şahsın; 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Söz konusu kişinin hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı vardır. Müebbet hapis cezası almış olan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” denildi.