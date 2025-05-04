Özgür Özel’in Kızına Tehdit Mesajları

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRININ ARDINDAN TEHDİDLER GELİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir saldırı sonrasında açılan bir sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit içerikli mesajlarda, İpek Özel’in ev adresi de yer aldı. Mesajlardan birinde, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGAN TENGİOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Başka bir paylaşımda, saldırgan olduğu belirtilen Selçuk Tengioğlu, “Kardeşimin eline sağlık”, “Bir dahakine bu şekilde olmayacak” gibi ifadelerin yanı sıra, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklinde tehditler içeren bir mesaj da duyurdu.

BİLGİ VEREN İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından sosyal medyada provokatif içerikler paylaşanların sanal devriyeler tarafından takip edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” sözleriyle duruma dair bilgi verdi.

ÖZEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASI NEDENİYLE OLAYLAR

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e düzenlenen veda töreninin ardından, AKM çıkışında bir saldırıya uğradı. Saldırganın, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu, orada yapılan işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırganın emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLAR VE CEZALANDIRMA

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T. hakkında yaptığı açıklamada, şahsın 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocukları öldürdüğünü, iki çocuğunu da yaraladığını bildirdi. S.T.’nin, ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu ve müebbet hapis cezası aldığı ifade edildi. Ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi.