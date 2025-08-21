Özgür Özel’in “organize kötülük” yorumu

ÇELİK’TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı, “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Özel’in yaşadığı durumu “siyasi navigasyon problemi” olarak nitelendirdi. “Özgür Özel, Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş” dedi. Çelik, CHP’nin tarihten gelen “organize işler” anlayışına atıfta bulunarak, “Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP yönetiminin “organize bir kötülükle” milletin kaynaklarını gasp edenlerle özdeşleştiğini vurguladı ve Özgür Özel’in, partisi ile ilgili söylemlerinin hadsizlik olduğunu belirtti. Çelik, “Eğer ‘organize kötülük’lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konusunda imar rantı iddialarını dile getirdi. Özel, “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” diyerek tepki gösterdi. Özlem Çerçioğlu için daha önceki ilişkilerine de değinen Özel, “Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor” ifadelerini kullandı. Özel, “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, Aydın’da gerçekleşen mitingde Çerçioğlu’nun istifasının istendiğini hatırlatarak, bu durumun Aydın tarihinin en büyük mitingi olduğunu belirtti ve “Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin” diyerek sözlerini sonlandırdı.