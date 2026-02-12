Özgür Özel İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla çıkan Resmi Gazete kararı gereğince, görevden affını talep eden Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanlığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Bu karar sonrası dikkatler muhalefete çevrildi.

MUHALEFET CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Ankara’da Deniz Baykal anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması hakkında yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Özel, atanmayı eleştirerek muhalefet cephesinin tepkisini ortaya koydu.

SÜRPRİZ ZİYARET

Gürlek ile ilgili açıklamaların ardından İstanbul’a giden Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Özel, burada İmamoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından cezaevinden ayrıldı.