“Özgür Özel Koruma Zafiyeti İddialarını Reddetti”

Vefat eden Sırrı Süreyya Önder, yakın zamanda son yolculuğuna uğurlandı. Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma törenine siyaset ve sanat alanından çok sayıda kişiler katıldı. Törene katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Ancak törenin ardından binadan çıkarken Özel, fiziksel bir saldırıya maruz kaldı. 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel’in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

KORUMA ZAFİYETİ İDDİALARI

Yaşanan bu üzücü olay sonrası saldırgan hakkında bir soruşturma sürerken, ‘koruma zafiyeti’ iddiaları ortaya çıktı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu bu gelişmelere dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel’ de açıklamalarda bulundu. Bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda kurmaylarıyla bir araya gelen Özel, toplantıda saldırı ve sonrasındaki durumu değerlendirdi.

KORUMA ZAFİYETİ GÖRMÜYORUM

Koruma zafiyeti iddialarına yanıt veren Özel, “Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim.” dedi.

CHP kurmayları ise konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede, “Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanamaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyettir. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka birçok soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu durumları açık hale getirmesi gibi geçmiş faktörler, saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor.” şeklinde konuştu. Kaynaklar, CHP’nin olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu ve parti hukukçularının durumu takip ettiğini belirtti.