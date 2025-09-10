Özgür Özel: Kreşlerle Kadınları Destekliyoruz

HİZMETE ALINAN KREŞLER

Özgür Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaptığı konuşmada, yeni açılan 16 kreş ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreş sayısının 127’ye çıktığını ifade etti. Kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Özel, bu çerçevede kreşler açmanın önemine dikkat çekti. CHP’li belediyelerin bugüne dek 762 kreş açtığını hatırlatarak, 1000 kreş hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

GÜVENİ İFADE EDEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olacağına inandığını dile getirdi. Ayrıca, yakın dönemde İBB’nin 16. öğrenci yurdunun Şişli’de açılacağını, bu yurtla birlikte Türkiye genelinde CHP’li belediyeler tarafından hizmete sokulan yurt sayısının 77’ye ulaşacağını aktardı. Tuzla’daki tüm okullara arıtmalı sebillerin yerleştirildiğini belirten Özel, CHP’li yerel yönetimlerin vaadlerini birer birer yerine getirdiğini savundu.

ATATÜRK’Ü ANMA VE SANDIĞA SAYGI VURGUSU

Özgür Özel, partililerin darbe döneminde bile yaşanmayan bir saldırıya karşı CHP’yi savunduğunu iddia ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturduğunu söyledi. Atatürk’ün, Türkiye’ye Cumhuriyet rejimini kazandırdığını belirten Özel, “Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimine geçiş sağlandı. ‘Tek adam ne derse o olur’ anlayışından, ‘Seçimlere tabiyiz. Millet kimi isterse onu seçer’ anlayışına geçiş yaptık” dedi. CHP Genel Başkanı olarak Atatürk’ün getirdiği rejimle yönetimde olduğunu belirten Özel, İstanbul’daki vekilinin ve İstanbulluların, İstanbul’daki CHP’lilerin seçtiği il başkanının Özgür Çelik olduğunun altını çizdi.

Özel, “Özgür Çelik’le hizmet de açsak, onunla hapis de yatarız. Seçilenlere her zaman saygı duyarız” diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan sandığın önemine dikkat çekerek, “Bugün İstanbul’da sandığı kaybettiğinde, yarın Türk siyaseti içinde daha büyük kayıplar yaşayabilirsin. Biz bu sandığı tek adamlara kaptırmayacağız ve onun için direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.