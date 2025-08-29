Özgür Özel: “Lider Olmak İstiyorum.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhurbaşkanı adaylığı” konusundaki düşüncelerini paylaşarak, “Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder” dedi. Özel, karar verme sürecinde sakin ve doğru bir pozisyonda bulunmanın önemine değinerek, “Obyektif bir pozisyon” ifadesini kullandı.

Özgür Özel, “Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras” diyerek, AK Parti’yi gönderen ve seçim akşamı zafer konuşması yapan lider olma arzusunu dile getirdi. Atatürk’ün tarihsel başarılarından bahseden Özel, “Ben de ‘Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan’ kişi olmak istiyorum” ifadeleriyle, kendisini tarihe geçirecek bir hedef izlediğini vurguladı.

Sözcü gazetesinden Güney Öztürk’e yanıt veren Özel, “Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna mevcut durumun gerekliliği üzerinden cevap verdi: “Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz” dedi. Geçtiğimiz seçime atıfta bulunarak 23 Mart’ta 15.5 milyon kişinin oy kullandığını vurguladı. Özel, “Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem” şeklindeki ifadesiyle şeffaf bir seçim sürecinin önemine dikkat çekti.

“En sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım” diyen Özgür Özel, örnekleriyle kendisinin bu hedefe ulaşma isteğini de açıkladı. “Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum” diye belirten Özel, “Çıkaramazsam istifa ederim demiştim” ifadesiyle kararlılığını gösterdi. Türkiye’de 25 yıllık kabusun sona ermesi için bu başarıyı elde etmenin gururunu yaşamak istediğini sözlerine ekledi.