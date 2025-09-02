Özgür Özel, Mansur Yavaş’ı “Yok Sayılamaz Bir Seçenek” Olarak Değerlendirdi

ÖZGÜR ÖZEL’İN SEÇİM AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bloomberg’den gazeteci Fırat Kozok’un kendisine yönlendirdiği soruları yanıtladı. Özel, “Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda seçime razıyız” sözlerinin ardından, “Yani erken seçimin koşulu Sayın Kılıçdaroğlu ya da partiye kayyum atanmasından geçiyorsa buna da ‘evet’ mi diyorsunuz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Yeter ki seçim yapsın. Çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum. Ne istiyorsun? ‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. ‘Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.’ Tamam, Ekrem Başkan da olmasın, başka aday gösterelim. 2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim. Bu yıl Kasım’da yapsın ya da seçim kararını alarak, baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur.”

BİRAZ DAHA ÖZGÜRLÜK TARZI

Özel, bir soruya verdiği yanıtta, “Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin CHP’yi yönetmesi mümkün değil. Tayyip Erdoğan’ın korktuğu biz isek birimiz aday değil, birimiz partinin başında değilsek sorun yok o zaman. Ben partinin resmen başında olmayabilirim ama kampanyanın başında zaten olurum” dedi. “Erken seçim konusunda hep 2025 sonbaharına işaret ettiniz. Ancak iktidar 2027 yılında size ‘Sürekli seçim diyorsunuz buyrun’ derse ne yapacaksınız?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Erdoğan’ın görev dönemi beş yıl, tam 2,5 yılı bu sene Kasım’a geliyor. Eğer Erdoğan bir beş yıl daha istiyorsa, gelsin erken seçim yapsın. 2,5 yıl benden, 2,5 yıl ondan, matematik basit.”

MİLLETLE YÜZLEŞMEK ÖNCELİK

Özel, “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını desteklemedeki tutumunuz ne olur?” sorusuna da “Biz Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını hukuk mücadelesiyle de siyasi mücadeleyle de sonuna kadar zorlamak durumundayız. Adaylığı için 15,5 milyon kişi oy kullandı” şeklinde yanıt verdi. Özel, “Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda da bir toplum mutabakatı sağlamalıyız” dedi.

“Eylül’de 30 günün 18 günü dava var” diyen Özel, bu durumun muhalefetin susturulması anlamına geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, demokrasi kısıtlamasına işaret ederek, “Türkiye’de muhalefetin baskılanıyorsa, o ülkede özgür bir yatırım ortamı olmadığını gösteriyor. Yabancı yatırımcı, gelmekte tereddüt eder” dedi. Mahkeme süreçlerine yönelik değerlendirmede bulunan Özel, “Parti tarihinin en güçlü dönemlerini yaşıyor” dedi.

GÜÇLÜ BİR KAMPANYA YÜRÜTME İHTİYACI

Özel, kendisine yöneltilen, “Mitingler ne şekilde devam edecek?” sorusuna da yanıt vererek, “Eğer bu tutukluluk halleri ortadan kalkarsa adil bir yargılama süreci başlarsa, biz bu tepki ve protesto mitinglerini durdurabiliriz. Ama miting yapmayı bırakır mıyız? Tutuksuz yargılanma durumunda bu sefer bu mitingleri Cumhurbaşkanı adayımızla beraber devam ettiririz” açıklamasını yaptı.

Özel, ABD ile ilişkiler hakkında da, “Çokça eleştiriyorum. Eğer randevu talebi olursa karşılarız. Ama diplomatik sınırlar içinde” dedi.