“Özgür Özel: Mansur Yavaş Yok Sayılamaz.”

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bloomberg’den gazeteci Fırat Kozok’un sorularını yanıtladı. Erken seçim konusuyla ilgili seçim koşullarına dair, “Yeter ki seçim yapsın. Ben çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum.” dedi. Özel, “‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ ifadesine, “Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim.” diye yanıt verdi. Seçim tarihlerinin belirlenmesini istediğini belirterek ekledi: “2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim.”

KURULTAYDA SEÇİLMEMİŞ BİRİ CHP’Yİ YENİTEMEZ

Özel, “Ancak siz, delegelerin seçmediği bir ismin partiyi yönetemeyeceğini söylediniz” hatırlatıldığında, “Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmesi mümkün değil.” ifadesini kullandı. CHP lideri, Erdoğan’ın korktuğuna işaret ederek, “Sorun yok o zaman. Ben partinin resmen başında olmayabilirim ama kampanyanın başında zaten olurum.” dedi. CHP lideri ayrıca, “Erdoğan’ın görev dönemi beş yıl, tam 2,5 yılı bu sene Kasım’a geliyor. Şimdi Erdoğan bir beş yıl daha istiyorsa, gelsin erken seçim yapsın.” sözleriyle zamanlamaya değindi.

Özel, İmamoğlu’nun adaylığının önünü kesmek için düzenlenen hamleleri hukuk ve siyasi mücadele ile zorlamaları gerektiğini belirtti. “İmamoğlu bir kişinin ya da bir partinin adayı olmaktan çıktı.” diyen Özel, “Adaylığı için 15,5 milyon kişi oy kullandı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, kendi adaylığı konusunda, “Kendi adaylığımı bir seçenek olarak ortaya koymaktan ilk günden beri kaçındım.” dedi.

ANKETLERDEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Anketler hakkında bilgi veren Özel, “Bugün itibarıyla bakıyoruz mesela anketlere Erdoğan’ı kim geçiyor diye. Erdoğan’ı Ekrem İmamoğlu geçiyor, Mansur Yavaş geçiyor.” dedi. Yavaş’ın durumu üzerinden tartışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Özel, “Yani yeniden sandıkları kurmak ve Mansur Yavaş’ın adaylığını yine geniş bir toplumsal mutabakata dönüştürmek gerekebilir.” diye ekledi.

DAVALARIN ÜLKE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eylül ayındaki dava süreçlerinin Türkiye üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Özel, “Eylül’de 30 günün 18 günü dava var.” dedi. Bu durumun ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. “Muhalefetin sindirilmesi, susturulması, ülkenin muhalefetsiz hale getirilmesi anlamına geleceği için Türkiye’nin bu davaların duruşmalarıyaklaştığında risk priminin yükselmesi, borsada düşüşlerin yaşanması, davanın ertelenmesiyle de borsanın yükselmesi, hiç şaşırtıcı değil.” yorumunu yaptı.

CHP İÇİNDE BİR BÖLÜNME OLMAZ

Mahkemeden çıkacak olumsuz bir kararın, CHP içinde bölünmelere neden olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci bir parti veya parti içinde ikilik falan çıkmaz.” diyerek, CHP’nin güçlü bir dönem geçirdiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, “Ben hiçbir şeye güvenmiyorsam, sokağı doğru okumama güvenirim.” ifadesini kullandı.

Özel, İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları tutuksuz yargılanırsa miting formatının değişebileceğini belirtti. “Bir tepki mitingi. Tepkinin sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı darbe girişimi.” diyen Özel, duruma göre Cumhurbaşkanı adaylarıyla birlikte başka bir formatta miting yapabileceklerini ifade etti.

ABD İLE İLİŞKİLERDEKİ TARTIŞMALAR

Özel, ABD Büyükelçisi ile ilişkiler hakkında, “Şu ana kadar Sayın Barrack’ın randevu talebi olmadı.” dedi. Eleştirilerinin devam edeceğini belirten Özel, “Bunu kabul etmeniz mümkün değil. Ziyaret ederse kendisine de bunu bu açıklıkla söylerim.” ifadesini kullandı.