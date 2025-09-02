Özgür Özel, “Mansur Yavaş, Yok Sayılamaz Seçenek” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Özgür Özel, Bloomberg gazetecisi Fırat Kozok’un sorularını yanıtladı. Erken seçimle ilgili olarak “Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda seçime razıyız” ifadesini kullandı. Bu şekilde, Kılıçdaroğlu veya partiye kayyum atanmasını içeren taleplerin söz konusu olması durumunda da “evet” yanıtı verebileceklerini belirtti. Özel, “Yeter ki seçim yapsın. Ben çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum” diye ekledi.

PARTİ YÖNETİMİ VE KAYYUM TARTIŞMASI

Özel, partinin genel başkanının kurultayda seçilmemiş bir kişi olmasının CHP’yi yönetemeyeceğini vurguladı. “Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmesi mümkün değil” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, gerektiğinde partinin kampanyasında rol alabileceğini, kayyum atama gibi durumların partiyi zayıflatması yerine, kendi adayının da seçime katılmasının mümkün olduğunu belirtti.

ERKEN SEÇİM TARİHİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özellikle 2025 yılında yapılacak seçimler konusunda sürekli vurgularda bulunan Özel, Erdoğan’ın 2027 tarihli seçim teklifi için ne tür bir tutum takınacaklarını açıkladı. “Erdoğan’ın görev dönemi beş yıl, tam 2,5 yılı bu sene Kasım’a geliyor. Şimdi Erdoğan bir beş yıl daha istiyorsa, gelsin erken seçim yapsın” dedi ve 2.5 yılın ardından seçim yapılmasını talep etti.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI VE CHP STRatejisi

İmamoğlu’nun adaylığını desteklemenin gerekliliğine değinen Özel, İmamoğlu’nun 15.5 milyon kişinin oyu ile seçildiğini hatırlatarak, “Ekrem Başkan’ın dediği gibi adaylığının önü kesilirse elbette CHP’nin bir adayı olacak” ifadelerini kullandı. Ancak Özel, kendi adaylığını bir seçenek olarak sunmaktan kaçınacağını da vurguladı.

ANKETLER VE GELECEK SEÇİMLER

Özel, anket sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Anketlerde İmamoğlu ve Yavaş’ın Erdoğan’ı geçtiğini belirterek, “O zaman Mansur Yavaş kimsenin yok sayamayacağı bir seçenek” dedi. Adaylık sürecinin de parti içinde tartışılarak belirlenmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

SEÇİM DAVALARI VE EKONOMİK ETKİLER

Eylül ayında yoğun dava süreçlerinin etkisine dair Özel, “30 günün 18 günü dava var” şeklinde konuştu. Bu durumun muhalefetin sesini kısma amacı taşıdığını ve ekonomik belirsizliklere yol açabileceğini belirtti. Yabancı yatırımcıların huzursuz olduğu bir ortamda, demokrasinin kısıtlandığı bir ülkede yatırım yapılmasının zor olduğunu vurguladı.

CHP İÇİ BÖLÜNMELER VE GELECEK

Olumsuz mahkeme kararlarının parti içindeki bölünmelere neden olup olamayacağına dair soruya yanıt veren Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci bir parti veya parti içinde ikilik çıkmaz” dedi. CHP’nin güçlü bir konumda olduğunu ve erimesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

MİTİNGLER VE SEÇİM TALEPLERİ

İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının durumu ile ilgili olarak mitinglerin formatının değişebileceğini belirten Özel, tutuksuz yargılanmaları durumunda mitinglerin seçim talebi olarak sürdürülebileceğini dile getirdi.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD Büyükelçisi’nin kendilerine yönelik randevu talebi olup olmadığı sorusuna yanıt veren Özel, “Büyükelçi olmazsa ülkenin kurucu partisi ile ilişkileri sürdürme geleneği açısından sakıncalı olduğunu değerlendirdik” dedi. Özellikle diplomatik ilişkilerin sınırları içinde kalınarak eleştirilerde bulunmaya devam edeceklerini de kaydetti.