Özgür Özel, Mitingde Çerçioğlu’na Atıf Yaptı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Aydın’daki miting için bir çağrı yaptı. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” şeklindeki ifadeleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

AYDIN MİTİNGİ DETAYLARI

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak. Özel’in paylaşımında, yakın zamanda CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden göndermede bulunması dikkat çekti. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” ifadeleri, Çerçioğlu’nun siyasi tercihlerine yönelik bir eleştiri olarak değerlendirildi.