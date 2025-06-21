Özgür Özel, Nehir’i Sınava Götürdü

ÖZGÜR ÖZEL’İN NEHİR ZEYREK’E DESTEĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına hazırlanan kızı Nehir Zeyrek’i sınav günü yalnız bırakmadı. Özel, Nehir Zeyrek ile sınavın yapılacağı okula birlikte gitti.

Nehir Zeyrek’İN DUYGUSAL AÇIKLAMASI

Özgür Özel, bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” demişti.

FERDİ ZEYREK’İN KAYBI VE ŞÜPHELER

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran tarihinde yaşamını yitirmişti. Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu belirtti. Nehir, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallerin altını çizdi.