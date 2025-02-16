Özgür Özel: Partimize Çirkin Saldırı Yapılıyor

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurultayında oyların para karşılığı kullanıldığına dair iddialara sert bir yanıt verdi. “Partimiz çirkin bir saldırının altında.” diyen Özel, kurultayın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu denli şeffaf ve saygılı bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti. “Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf bu kadar açık yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözü önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA TEPKİ

Özel, isim vermeden bazı parti üyelerine yönelik eleştirilerde bulundu. “Bir tane kanıt bir tane evrak bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Bu oyuna gelmedik, gelenler oldu.” diyerek duruma tepki gösterdi. İktidar olacaklarını ifade eden CHP lideri, partililerinin yanında durmalarını ve bu süreçte birlik olmalarını istedi.