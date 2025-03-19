Özgür Özel Saraçhane’den Halkı Davet Etti

İKİ SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında başlatılan iki soruşturma neticesinde gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının hemen ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde büyük bir kalabalık toplandı. Dilek İmamoğlu, mikrofonu eline alarak olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir konuşma gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DARBE GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Özgür Özel, “Olan bitenin bir adı var. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir.” diyerek süreci tanımladı. Ekrem İmamoğlu için çağrıda bulunan Özel, “Pazar günü tüm Türkiye’yi Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Geçimsizlikten, geleceksizlikten şikayetçi olan tüm herkesi pazar günü sokağa davet ediyorum. 23 Mart’ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart’ta baharı getirmeye var mısınız?” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, “Mesele İmamoğlu meselesi değil, tüm milletimizin meselesidir. Artık her geçen gün yıpratılan, sayfaları yırtılıp atılan, her gün işlevsizleştirilen bir anayasa tamamen askıdadır. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu’nun diploması değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin hukuk güvencesi, mal güvencesi ve can güvencesidir. Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evimiz var diyemeyiz. Diplomamıza bakıp işim var diyemeyiz.” dedi.

İSTANBUL’DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASAKLANDI

Özel, “Dört gün boyunca İstanbul’da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır dediler. O kararı alanlara söylüyorum; bu alanı görüyor musun? Biz Ekrem Başkanın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar ve tüm Türkiye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bunu kimin yaptığını biliyoruz. ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder…’ Kâbusu olan o ses, onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. ‘İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır.” ifadelerini kullandı.

YARGI SOPASIYLA MÜDAHALE

Özel, “Bükemediği bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor. Bunun için gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek yapıyor. Bugün bunu yaptıran Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi. Ayrıca, “Tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır, hak mıdır?” diye de ekledi.

İKTİDARA YÜRÜYORUM VE ZAFER GÖRÜYORUM

Özel, “Sana sesleniyor, seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak gayret sarf ettim ve bir yol yürüyorum ve iktidar görüyorum, zafer görüyorum. Sen; benim, bizim Cumhurbaşkanı adayımıza karşı bir güç göremiyorsun. Ona kaybettin, yine yenileceğini biliyorsun. Bunun için türlü kumpaslarla ona zulmediyorsun.” şeklinde konuştu. “Bu seçimi kazanamayacağın için hukuksuzluklara başvurmak yerine, bir kenara çekilip, adayımla karşı karşıya gelecek bir aday belirlemeni bekliyorum.” açıklamasında bulundu.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Dilek İmamoğlu ise, “Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonluk İstanbul’un iradesidir. Bugün hepimiz gözaltındayız.” dedi. “Dilek İmamoğlu olarak buradan söz veriyorum. Asla yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek yolumuza pes etmeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KUMPAS OPERASYONUNA TEPKİ

Dilek İmamoğlu, “Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun. Alnımız ak, başımız dik. Kabullenmiyoruz. Bunca suçu, bunca suçlamaları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür.” dedi.

ÖZEL’DEN SARAÇHANE’YE DAVET

Saraçhane’ye gelen ve İmamoğlu’nun gözaltında kalacağı süre boyunca oradan ayrılmayacağını belirten Özgür Özel, vatandaşları Saraçhane’ye davet etti. Özel’in çağrısı sonrasında çok sayıda vatandaş, Saraçhane’ye yöneldi.

AVUKATLARDAN DESTEK ÇAĞRISI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” açıklamasında bulundu.