Özgür Özel: Şehit Ailelerinin Rızası Bizimle Değil

CHP YÜRÜYÜŞÜ ANITKABİR’E DÜZENLENDİ

CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünden Anıtkabir’e doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve çok sayıda partili katılım sağladı. Yürüyüş öncesinde Özgür Özel, partinin otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlarla buluştu ve onlara seslendi.

TARİHİ KAVŞAKTA CUMHURİYET VURGUSU

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada tarihi öneme sahip bir noktada bulunduklarını belirtti. “Bu ülkeyi kuranlar ve kurtaranlar, 23 Nisan 1920’de bu binanın içinde kararı verenler ve Kurtuluş Savaşı’nı yönetenler kimseden korkmadılar” diyerek geçmişteki cesareti hatırlattı. Özel, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyetin kurulmasını bu cesur insanların gerçekleştirdiğini vurguladı. “Şimdi bu tarihi kavşakta yepyeni bir kavşaktayız” ifadesiyle de geleceğe umut ışığıyla baktıklarını dile getirdi.

CUMHURİYETİ KORUMAK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

Özgür Özel, Türkiye’de bazı güçlerin halkı korkutarak yönlendirmeye çalıştığını belirtti. “Onların karşısında dimdik ayakta durmak ve Cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı adaleti ve demokrasiyi savunmak için bir araya gelmeliyiz” dedi. Emeklileri, çiftçileri ve esnafları koruma gerekliliğini vurgulayan Özel, bireysel çıkarlar için anayasa değişikliği yapanlara karşı durmanın önemini ifade etti. Kardeşlik ve ortak yaşam iradesinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temeli olduğunu yineleyerek, “Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı CHP’dir” açıklamasında bulundu.