Özgür Özel, Tengioğlu’nu açıkladı

ÖZEL’İN ŞOK AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 Mayıs 2025 tarihindeki grup toplantısında dikkat çeken bazı açıklamalar yaptı. Yumruklu saldırıya uğrayan Selçuk Tengioğlu’nun, Ocak 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast yapılacağı yönünde ihbarda bulunduğunu belirtti. Özel, bu olayın sadece bir tesadüf olmadığını ve Tengioğlu’nun birileri tarafından ele geçirildiğini iddia etti.

TENGİOĞLU’NUN İHBARI

Özel, açıklamalarında şu ayrıntılara yer verdi: “Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş, ‘Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş.” Tengioğlu’nun, Saraçhane’ye gelerek, “Ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun” dediğini vurguladı. Özel, İBB yetkililerinin durumu hemen polisle paylaştığını ve şahsı teslim aldıklarını söyledi. Özel’in sözleri şöyle: “Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş, ‘koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim’ demiş. Bakın, nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşlar kimmiş? Bizim yetkililer, polisi çağırıp bunu dinleticiliga. Saraçhane’ye gelecek, kapıyı çalacak, ‘Ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun’ diyecek. Savcı Bey, bir bakın o koğuşa, o koğuş nerede? İmamoğlu’na suikast yapılacak diyen adam, dün herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri kullanıyor.”