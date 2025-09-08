Özgür Özel, Yerlikaya’dan Çekilmesini İstedi

Gündem

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Açıklamasında şunları belirtti: “Sayın İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.”

Özel, partilerine ait üyelerin kendi binalarına alınmadığını ve böylelikle insanları sokakta bıraktıklarını vurguladı. Bu durumu, “böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz” sözleriyle eleştirdi.

İl Başkanlığı’nın Cumhuriyet Halk Partililerin baba evi olduğunu ifade eden Özel, “evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür” diyerek durumu kınadı. Ek olarak, “Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin” şeklinde bir çağrıda bulundu. Özel, kimsenin zarar görmemesi için üzerine düşeni yapacağını taahhüt ederken, Bakan Yerlikaya’dan da aynı sorumluluğu göstermesini istedi.

