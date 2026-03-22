Özkonak Lisesi’nde Temizlik Görevlisi Ölü Bulundu: Soruşturma Açıldı

Nevşehir’in Avanos ilçesindeki Özkonak beldesinde, Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi’nde trajik bir durum meydana geldi.

GÖREVDEKİ ÇALIŞANIN KAYBOLUŞU

Psikolojik problemleri olduğu belirtilen 35 yaşındaki Erkan Eray Ceyhan, akşam saatlerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Akşam boyunca Ceyhan’ın eve dönmemesi ve telefonlarına yanıt vermemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

KAZAN DAİRESİNDEKİ KORKUNÇ KEŞİF

Arama yapan ekipler, genç adamı okuldaki kazan dairesinde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk tespitlerde Ceyhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILACAK

Cumhuriyet savcısının olay yeri üzerindeki incelemesinin ardından Erkan C.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Soruşturma işlemleri başlatıldı.

