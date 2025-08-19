Özlem Çerçioğlu: Alnım Ak, Başım Dik

AK PARTİ’YE KATILIM SEVİNCİ

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete katılanlar arasında AK Parti’ye geçen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da yer aldı. Partililer, belediye binası önünde toplanarak, “Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!”, “Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin” ve “Hizmette Özlem, güçte AK Parti” yazılı dövizler taşıdı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN GÜVENCE

Belediye hizmet binası önünde toplanan partililere hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın halkına bugüne kadar nasıl hizmet ettiyse, bundan sonra da daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. “Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben yerel bir siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok. Ben bu Aydın’ı karış karış dolaşmadığım yer kalmadı. Yerin neresinden boru, nereden ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimiz ve sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun” ifadelerini kullandı.

500 MİLYARLIK HİZMET

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, “AK Parti aynı zamanda Türkiye’ye hizmet aşkıyla kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra her zaman yanında olacağız. Eser ve hizmet siyasetimizi, AK Parti belediyeciliğini Aydın’da buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar ilimizde 2002 yılından bu yana çok önemli hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın’a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Fakat bir tarafımız eksikti, o bir tarafımız artık tamamlandı” dedi.

AK PARTİ AİLESİ DAHA DA GÜÇLENDİ

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Çerçioğlu’nun AK Parti ailesine katılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımızın da aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi. Dün burada meydanda Ege ve Marmara Bölgesi’nin illerinden toplamayla, zorla bir miting yaptılar. Bundan sonra Aydın’da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle çok büyük bir enerji oluştu. İnşallah bu enerji hizmetlere yansıyacak. Buharkent’ten Didim’e kadar çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.