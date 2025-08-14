Özlem Çerçioğlu, CHP’den AK Parti’ye geçti

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, kendi ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak partinin yetkili organlarında defalarca çözüm arayışında bulunduklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

ANTI-DEMOKRATİK UYGULAMALAR VE HEDEF GÖSTERİLMESİ

“Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra, hem kendi temel prensiplerim hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet ve kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” diyen Çerçioğlu, “Bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen şahsım ve ailem hedef alındı” ifadesinde bulundu. CHP’de siyaset yapma fırsatının kalmadığını belirten Çerçioğlu, böylece partisinden istifa ettiğini açıkladı.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILDI

İstifa açıklamasının ardından, Özlem Çerçioğlu AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak için AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. Etkinlikte basın mensuplarına da görüntü verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Çerçioğlu, “Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım” dedi. Çerçioğlu’na AK Parti rozetinin takılmasıyla birlikte yeni bir siyasi döneme giriş yaptı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN SİYASİ DENEYİMİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak biliniyor. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilen Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yaptı. 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine girdi. Çerçioğlu, 2002 yılından bu yana CHP’de aktif olarak siyaset yapıyordu.