Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldı, AK Parti’de!

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU CHP’DEN İSTİFA ETTİ

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabıyla partisinden ayrıldığını duyurdu. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanı olarak partide karşılaştıkları sorunları defalarca yetkililere ilettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

HEDEF ALINDIĞINI BELİRTTİ

Çerçioğlu, “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” sözleriyle durumu açıkladı. Ayrıca, “Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.” diyerek CHP’de siyaset yapma olanağının kalmadığını vurguladı.

AK PARTİ KATILIMI

Çerçioğlu, istifasının ardından hemen AK Parti binasını ziyaret etti. İstifa açıklamasının ardından, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü törenine katılmak üzere Genel Merkez’e gitti. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Çerçioğlu’na rozet takıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN TARİHÇESİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili olarak 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapmıştır. 2014 yılında Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanmıştır. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başlamıştır. Çerçioğlu, 2002’den beri CHP içinde siyaset yapıyordu.