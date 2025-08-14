Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrıldı, AK Parti’de

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sosyal medya platformunda partisinden ayrıldığını duyurdu. Çerçioğlu, kendisi ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadığı sorunlar için birçok kez partinin yetkili organlarına çözüm aradığını, fakat bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

KENDİSİ VE AİLESİ HEDEF ALINDI

“Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” diyen Çerçioğlu, bu duruma gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiğini aktararak, “Şahsım ve ailem hedef alındı” diye ekledi. CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Çerçioğlu, istifa kararını resmi olarak duyurdu.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILDI

İstifasından kısa bir süre sonra Çerçioğlu, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi’ne yöneldi. Etkinlikte basın mensuplarına da görüntü verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından kısa bir basın açıklaması yapan Çerçioğlu, “Yargıdan veya yargılanmak hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım” şeklinde konuştu. Çerçioğlu’na burada rozet takıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanıdır. 2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili olarak seçilen Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yaptı. 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, 2002 yılından itibaren CHP’de siyaset yapıyordu.