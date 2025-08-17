Özlem Çerçioğlu, Geçişini Açıklıyor

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılımının ardından Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programında Sinan Burhan ile bazı açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu yaptığı konuşmada, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar ve parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar, bu da beni çok mutlu etti tabii ki” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, siyaset kariyeri boyunca yaklaşık çeyrek asırını CHP’de geçirdiğini belirterek, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar, rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık, bana sanki bir kız kardeşlerine bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar” dedi. Ayrıca Aydın ilinin genel seçimlerine yönelik tecrübelerine de değinen Çerçioğlu, “Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık, bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

Aydın’a Olan Bağlılığını Vurguladı

Çerçioğlu, Aydın ile ilgili en ufak bir kuşkusunun olmadığını vurgulayarak, “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlıların Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” dedi. Bu sözleriyle, Aydın halkına olan bağlılığını ve hizmet etme isteğini bir kez daha dile getirdi.