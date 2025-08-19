Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e Suç

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NDAN SUÇ DUYURUSU

Son günlerde parti değiştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifasını açıklayıp AK Parti’ye katıldı. Çerçioğlu, bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunan Çerçioğlu, yaşananlarla ilgili resmi adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CEVAP

Özlem Çerçioğlu’nun bu suç duyurusuna karşılık Özgür Özel, Aydın’da düzenlediği mitingde Çerçioğlu’na tepki gösterdi. Özel, “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” dedi. Özel’in sözleri, Çerçioğlu’nun istifası sonrası yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.