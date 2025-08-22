Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’in Yalan Söylediğini Belirtti

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE GEÇİŞİNDEN SONRA AÇIKLAMALAR YAPTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katılmasının ardından CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Çerçioğlu, “9 Nisan’da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.” dedi.

KORKULARDAN SÖZ ETMEDİ

Çerçioğlu, Özgür Özel ile ilgili korkularının olmadığını vurgulayarak, “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’LE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel’in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve bu nedenle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun, “Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” ifadesi dikkat çekti.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini açıklayarak, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.” dedi. Bu noktaya gelinmemesi için dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerini dile getirdiklerini belirten Çerçioğlu, şahsı ve ailesinin hedef alındığını ifade etti.