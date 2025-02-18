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Özlem Gürses’e Askeri Aşağılama Suçlamasıyla İddianame

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CEZA TALEBİ

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, “devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” iddiasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gürses’in YouTube’da yayınladığı “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.” şeklindeki ifadeleri, iddianamenin hazırlanmasına neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses için “devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçu kapsamında hapis cezası talep ediyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma kapsamına alınmış ve gözaltına alınmıştı. Daha sonra ev hapsi cezası verilen Gürses, 52 gün sonra özgürlüğüne kavuşmuştu.

ÖNEMLİ

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Özlem Gürses’e İddianame: Hapis Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istiyor.
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