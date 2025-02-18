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Özlem Gürses’e İddianame: Hapis Talebi

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HAPİS CEZASI TALEBİ

Gazeteci Özlem Gürses’e “devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gürses’in YouTube’da yayınladığı “TV OZ” kanalındaki programda dile getirdiği “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.” ifadeleri nedeniyle hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianame dahilinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses’in “devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

ÖZLEM GÜRSES’İN DURUMU

Özlem Gürses, sosyal medya platformunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında sarf ettiği sözler yüzünden “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla hakkında başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltında tutulmuştu. Bu süreç sonunda ev hapsi cezası alan gazeteci, 52 gün sonra serbest bırakıldı.

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