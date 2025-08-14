P. Anlaşma İstiyor Gibi Görünüyor

DÜNYA BOYUNCA BEKLENEN GÖRÜŞMEDE GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Dünyanın merakla beklediği görüşmenin tarihi yaklaşırken, taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeden önce Fox News Radio’da bir röportaj yaptı. Trump, “Görüşmeyi isteme kararında muhtemelen yaptırım tehdidi rol oynadı” sözleriyle bu durumun sebeplerine işaret etti. Ayrıca, ABD lideri “Putin’in anlaşma yapacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Medya erişimiyle ilgili soruları yanıtlayan Trump, “Her halükârda bir basın toplantısı yapacağım ama Putin ile ortak basın toplantısı olup olmayacağını bilmiyorum” açıklamasında bulundu. Bu durum, görüşmenin medyaya yansıyacağı anlamında belirsizlikler içeriyor.

TAKİP TOPLANTISI İÇİN ÜÇ FARKLI ALTERNATİF

Trump, Putin’le yapacağı görüşmenin ardından planlarını da dile getirdi. Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’i ikinci bir görüşme için arayacağını ifade etti. “Takip toplantısı için üç olası lokasyonumuz var” diyen Trump, görüşmenin bağlantısıyla ilgili “eğer kötü bir görüşme olursa, kimseyi aramayacağım” şeklinde uyarıda bulundu.