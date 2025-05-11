Pakistan: Barışçıl Müzakere İçin Güvencemiz Var

PAKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. “Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” diyen Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlar hakkında barışçıl bir çözüm çağrısı yaptı. “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Pakistan’ın sorumlu bir devlet olarak, bölgesel barışın sağlanması ve halkının yaşamlarının korunması adına ateşkese olumlu yanıt verdiğini belirtti.

DÜŞMANIN SİLAHLARINI SUSURDUK

Şerif, Hindistan’ın saldırganlığına karşı güç kullanarak cevap verdiklerini ifade etti. “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” şeklinde konuştu. Hindistan hava üslerinin harabe hale geldiğini ve bu durumun Pakistan’ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olduğunu dile getiren Şerif, “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” dedi. Scherif, ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye, Birleşik Krallık’tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne kadar birçok kişiye, ateşkesin sağlanmasındaki rolleri nedeniyle teşekkür etti.