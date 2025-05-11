Pakistan Başbakanı Şerif’in Barışçıl İnanışı

Ateşkes Anlaşmasının Ardından Ulusa Sesleniş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. “Barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” diyen Şerif, Hindistan ile yaşanan sorunlara dair barışçıl bir yaklaşım sergileyerek, “Su kaynaklarının paylaşımı ve Cemmu Keşmir de dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümü için adalet ilkeleri doğrultusunda barışçıl müzakere yolunun benimseneceğine inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Pakistan, sorumlu bir devlet olarak bölgesel barışın sağlanması ve halkının güvenliği için ateşkes konusunda olumlu yanıt vermiştir.

Askeri Güç ve Kararlı Durum

Şerif, Hindistan’ın saldırganlıklarına karşın cevap verme stratejileri üzerinde durarak, “Saatler içinde, ordumuz düşmanın silahlarını öyle bir şekilde susturdu ki, tarih bunu hatırlayacak” dedi. Hindistan hava üslerinin harabe hale gelmesini, Pakistan’ın kararlı duruşunun doğrudan bir sonucu olarak tanımladı. “Cesur askerlerimizin kanı düşmanın hain niyetleri karşısında kaynıyor” açıklamasıyla askeri güçlerinin kararlılığını vurguladı.

Ateşkes İçin Teşekkürler

Şahbaz Şerif, ateşkesin sağlanmasında katkıları bulunan birçok kişiyi de anarak, ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye, Birleşik Krallık’tan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne kadar pek çok kişiye teşekkür etti.